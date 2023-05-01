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Председатель Совфеда РФ рассказала о перспективах двухстороннего партнерства с Мозамбиком

Весь мир
Председатель Совфеда РФ рассказала о перспективах двухстороннего партнерства с Мозамбиком

Москва, 1 мая. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обсудила с коллегой из Мозамбика Эшперансой Биаш вопросы межпарламентского сотрудничества двух стран.

В приветственной речи спикер Совфеда отметила позитивные тенденции двухсторонних отношений России и африканской республики. По мнению политика, перспективными направлениями для партнерства могут стать энергетика, туризм и сельское хозяйство, добыча природных ресурсов, а также развитие инфраструктуры. Одной из главных задач при этом является увеличение товарооборота в условиях санкционного давления.

Матвиенко подчеркнула, что статус России в качестве наблюдателя в Африканском парламентском союзе открывает дополнительные возможности для межгосударственного общения. Кроме того, спикер верхней палаты высказалась по поводу дальнейшего взаимодействия РФ и Мозамбика на площадке ООН.

Ранее Валентина Матвиенко провела рабочую встречу с представителем Национального переходного совета Республики Мали Маликом Дио. Политик поблагодарила малийского коллегу за неприятие антироссийских санкций.
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