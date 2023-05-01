Председатель Совфеда РФ рассказала о перспективах двухстороннего партнерства с Мозамбиком

В приветственной речи спикер Совфеда отметила позитивные тенденции двухсторонних отношений России и африканской республики. По мнению политика, перспективными направлениями для партнерства могут стать энергетика, туризм и сельское хозяйство, добыча природных ресурсов, а также развитие инфраструктуры. Одной из главных задач при этом является увеличение товарооборота в условиях санкционного давления.