Российские средства ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ за сутки

По его словам, все уничтоженные за минувшие сутки дроны были сбиты ВС РФ в районах населенных пунктов Горобьевка Харьковской области, Кременная и Краснореченское в ЛНР, Водяное в ДНР, а также Песчановка Херсонской области. За весь период проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 413 самолетов, 230 вертолетов, 421 зенитный ракетный комплекс и 8927 танков с другими боевыми бронированными машинами, добавил Конашенков.