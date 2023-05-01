Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российские средства ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ за сутки

Армия
Российские средства ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ за сутки

Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими средствами ПВО восьми украинских БПЛА за сутки. Всего с начала СВО были ликвидированы 3913 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, все уничтоженные за минувшие сутки дроны были сбиты ВС РФ в районах населенных пунктов Горобьевка Харьковской области, Кременная и Краснореченское в ЛНР, Водяное в ДНР, а также Песчановка Херсонской области. За весь период проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 413 самолетов, 230 вертолетов, 421 зенитный ракетный комплекс и 8927 танков с другими боевыми бронированными машинами, добавил Конашенков.

Кроме перечисленной техники, с начала СВО ВС РФ ликвидировали 1095 боевых машин РСЗО, 4703 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9893 единицы специальной военной автомобильной техники. С таким заявлением официальный представитель Министерства обороны России выступил на брифинге перед журналистами.
пво россия беспилотники Украина минобороны рф
Военкоры ФАН