Российские средства ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ за сутки

Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими средствами ПВО восьми украинских БПЛА за сутки. Всего с начала СВО были ликвидированы 3913 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, все уничтоженные за минувшие сутки дроны были сбиты ВС РФ в районах населенных пунктов Горобьевка Харьковской области, Кременная и Краснореченское в ЛНР, Водяное в ДНР, а также Песчановка Херсонской области. За весь период проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 413 самолетов, 230 вертолетов, 421 зенитный ракетный комплекс и 8927 танков с другими боевыми бронированными машинами, добавил Конашенков.
Кроме перечисленной техники, с начала СВО ВС РФ ликвидировали 1095 боевых машин РСЗО, 4703 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9893 единицы специальной военной автомобильной техники. С таким заявлением официальный представитель Министерства обороны России выступил на брифинге перед журналистами.