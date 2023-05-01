Саудовская Аравия заявила о необходимости прекратить иностранное вмешательство в дела Ливии

Эр-Рияд, 1 мая. Саудовская Аравия заявила о необходимости прекращения иностранного вмешательства в вопрос ливийского урегулирования, чтобы позволить местным сторонам разрешить кризис под эгидой ООН.
Это произошло во время встречи министра иностранных дел Королевства Фейсала бин Фархана с главой Миссии Организации Объединенных Наций в североафриканском государстве (МООНПЛ) Абдулаем Батили. В ходе беседы дипломаты обсудили пути продвижения политического процесса в Ливии, а также международные усилия, предпринятые для урегулирования кризиса.
Примечательно, что в начале марта 2023 года Батили выступил с инициативой разработки новой дорожной карты и избирательных мероприятий в Ливии. Он предупредил, что сохранение нынешней ситуации может привести к подрыву территориального и национального единства в этой стране. План главы МООНПЛ включает проведение одновременных президентских и парламентских выборов до конца текущего года.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН назвал бесполезными действия Запада, направленные на урегулирование политической ситуации в Ливии. По его словам, положение в североафриканском государстве за долгие годы не изменилось.