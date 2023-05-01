Саудовская Аравия заявила о необходимости прекратить иностранное вмешательство в дела Ливии

Примечательно, что в начале марта 2023 года Батили выступил с инициативой разработки новой дорожной карты и избирательных мероприятий в Ливии. Он предупредил, что сохранение нынешней ситуации может привести к подрыву территориального и национального единства в этой стране. План главы МООНПЛ включает проведение одновременных президентских и парламентских выборов до конца текущего года.