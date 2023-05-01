Участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова

В День труда по всей Франции проходят митинги против пенсионной реформы, которая должна вступить в силу осенью 2023 года. По предварительным подсчетам, на улицы выйдут до 650 тысяч человек. Полиция пытается остановить демонстрантов при помощи светошумовых гранат и слезоточивого газа.