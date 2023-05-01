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Участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова

Происшествия
Участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова

Участники митинга против пенсионной реформы в Париже бросили в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звезда».

На опубликованных кадрах видно, как в группу полицейских из толпы демонстрантов летит коктейль Молотова. Нескольких силовиков объяло пламенем, однако его удалось быстро сбить.

В День труда по всей Франции проходят митинги против пенсионной реформы, которая должна вступить в силу осенью 2023 года. По предварительным подсчетам, на улицы выйдут до 650 тысяч человек. Полиция пытается остановить демонстрантов при помощи светошумовых гранат и слезоточивого газа.
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