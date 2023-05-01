Вход на станцию метро «Василеостровская» будет закрыт в утренние часы до 17 сентября из-за ремонта эскалатора

Как сообщили в пресс-службе подземки, вход на станцию будет закрыт по рабочим дням с 8:00 до 10:30 по московскому времени. Изменения в графике вступят в силу со 2 мая и продлятся до 17 сентября. Вход в метро будет ограничен с 16:00 до 20:00.