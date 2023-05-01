Вход на станцию метро «Василеостровская» будет закрыт в утренние часы до 17 сентября из-за ремонта эскалатора

Рабочие приступят к капитальному ремонту эскалатора на станции метро «Василеостровская» в Северной столице. Это отразится на режиме работы вестибюля в будни.
Как сообщили в пресс-службе подземки, вход на станцию будет закрыт по рабочим дням с 8:00 до 10:30 по московскому времени. Изменения в графике вступят в силу со 2 мая и продлятся до 17 сентября. Вход в метро будет ограничен с 16:00 до 20:00.
В настоящие момент полностью закрыты вестибюли станций «Чернышевская» и «Ладожская». Как передает RT, до конца лета 2023 года рабочие должны уложить более 1000 куб. м строительного материала на станции Кировско-Выборгской линии.