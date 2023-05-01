Австралийский футболист во время матча ударил судью и сломал ему челюсть

Австралийский футболист из клуба «Гринакр Иглс» с кулаками напал на судью Ходра Яги, сломав ему челюсть и выбив три зуба. Инцидент случился прямо во время игры в пригороде Сиднея против «Падстоу Хорнетс», сообщает The Sydney Morning Herald.
Драчливого футболиста обвинили в намеренном нападении, а «Гринакр» после этого снялся с турнира. Министр спорта Нового Южного Уэльса назвал это варварское нападение на рефери отвратительным и неспортивным.
Как правило, любительские соревнования в России проходят без подобных ЧП. Так, финальная игра Чемпионата Тюмени по мини-футболу оказалась очень зрелищной, и прошла при большом скоплении болельщиков, но обошлась без драк и потасовок, пишет портал URA.RU.