Австралийский футболист во время матча ударил судью и сломал ему челюсть

Как правило, любительские соревнования в России проходят без подобных ЧП. Так, финальная игра Чемпионата Тюмени по мини-футболу оказалась очень зрелищной, и прошла при большом скоплении болельщиков, но обошлась без драк и потасовок, пишет портал URA.RU.