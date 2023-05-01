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Австралийский футболист во время матча ударил судью и сломал ему челюсть

Спорт
Австралийский футболист во время матча ударил судью и сломал ему челюсть

Австралийский футболист из клуба «Гринакр Иглс» с кулаками напал на судью Ходра Яги, сломав ему челюсть и выбив три зуба. Инцидент случился прямо во время игры в пригороде Сиднея против «Падстоу Хорнетс», сообщает The Sydney Morning Herald.

Драчливого футболиста обвинили в намеренном нападении, а «Гринакр» после этого снялся с турнира. Министр спорта Нового Южного Уэльса назвал это варварское нападение на рефери отвратительным и неспортивным.

Как правило, любительские соревнования в России проходят без подобных ЧП. Так, финальная игра Чемпионата Тюмени по мини-футболу оказалась очень зрелищной, и прошла при большом скоплении болельщиков, но обошлась без драк и потасовок, пишет портал URA.RU.
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