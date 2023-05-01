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Пьяный лихач за рулем Nissan Primera погиб во время полицейской погони со стрельбой в Крыму

Происшествия
Пьяный лихач за рулем Nissan Primera погиб во время полицейской погони со стрельбой в Крыму

В городе Феодосия водитель автомобиля Nissan Primera в состоянии алкогольного опьянения отказался останавливаться по требованию сотрудника Госавтоинспекции и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Ночью 30 апреля нарушитель не отреагировал на требования полицейских, в связи с чем им пришлось начать погоню, а после применить табельное оружие. Первый предупреждающий выстрел был произведен в воздух, другие несколько — по колесам машины.

Далее мужчина выехал за проезжую часть и врезался в оградительную опору, в результате чего легковушка перевернулась. Сотрудники ГИБДД своевременно вызвали медиков на место ДТП. Бригада врачей по приезде объявила о смерти водителя. Выяснилось, что, помимо погибшего, в салоне автомобиля был пассажир. Его доставили в больницу.

Ранее на севере Москвы за похитителем автомобиля такси гнались семь служебных машин ГИБДД и два мотоцикла, передает «Вечерняя Москва».
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