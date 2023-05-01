Пьяный лихач за рулем Nissan Primera погиб во время полицейской погони со стрельбой в Крыму

В городе Феодосия водитель автомобиля Nissan Primera в состоянии алкогольного опьянения отказался останавливаться по требованию сотрудника Госавтоинспекции и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Ночью 30 апреля нарушитель не отреагировал на требования полицейских, в связи с чем им пришлось начать погоню, а после применить табельное оружие. Первый предупреждающий выстрел был произведен в воздух, другие несколько — по колесам машины.
Далее мужчина выехал за проезжую часть и врезался в оградительную опору, в результате чего легковушка перевернулась. Сотрудники ГИБДД своевременно вызвали медиков на место ДТП. Бригада врачей по приезде объявила о смерти водителя. Выяснилось, что, помимо погибшего, в салоне автомобиля был пассажир. Его доставили в больницу.
Ранее на севере Москвы за похитителем автомобиля такси гнались семь служебных машин ГИБДД и два мотоцикла, передает «Вечерняя Москва».