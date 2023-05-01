«Все это в ящиках лежит, абсолютно пригодное к употреблению»: Пригожин провел короткую экскурсию по соледарским складам

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин провел короткую экскурсию по складам в Соледаре, где хранится вооружение, способное оснастить миллионную армию.
Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала соответствующее видео. По словам Пригожина, Томпсонов у него десятки тысяч, новые, в масле.
«Упаковочные листы. Украинцы провели это все вплоть до 2016 года. Последняя проверка вот, чаще и не надо. Все это в ящиках лежит, абсолютно пригодное к употреблению», — рассказал он.
Также бизнесмен продемонстрировал пулеметы ППШ и ППС, стрелковое автоматическое оружие Дегтярева. Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что способен вооружить миллион человек.
«Нам это, что, не нужно никому? Надо оставить это здесь, чтобы дальше сгнило? Я всем написал кому только мог. Никому это неинтересно. Предлагаю вывесить объявление на «Авито»: меняю вооружение на армию в миллион человек на боеприпасы артиллерийские для ближнего боя 300 тонн в сутки. Артиллерийских боеприпасов и боеприпасов ближнего боя 300 тонн в сутки — это десять загруженных контейнеров, это очень немного. Если мы возьмем условную 30-тысячную группировку, 300 тонн в сутки артиллерийских припасов, которые требуются — десять килограмм на человека в день. Нам дают не более 1/3, это три килограмма. <...> Вот, собственно говоря, короткая экскурсия по соледарским складам, по соледарским трофеям. И второе, это занимательная математика от ЧВК «Вагнер»», — отметил предприниматель.
Ранее Евгений Пригожин обратился к одному из командиров ЧВК «Вагнер» — Лотосу — в день его рождения, а также поздравил всех с Днем международной солидарности трудящихся.