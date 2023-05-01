Украинская армия потеряла второй штурмовик Су-25 на Херсонском направлении за последнюю неделю

Соответствующей информацией поделилось издание «Русская весна». Два украинских самолета пытались атаковать расположения воздушных сил РФ на реке Днепр, однако операция потерпела крах. Один из летательных аппаратов был сбит выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса, указывается в сообщении. Второй штурмовик прекратил выполнение боевых задач и скрылся на подконтрольной киевскому режиму земле.