ВСУ за последнюю неделю потеряли второй штурмовик Су-25 на Херсонском направлении. Об этом стало известно в понедельник, 1 мая.
Соответствующей информацией поделилось издание «Русская весна». Два украинских самолета пытались атаковать расположения воздушных сил РФ на реке Днепр, однако операция потерпела крах. Один из летательных аппаратов был сбит выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса, указывается в сообщении. Второй штурмовик прекратил выполнение боевых задач и скрылся на подконтрольной киевскому режиму земле.
Прежде сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отчитался перед Североатлантическим альянсом и попросил оружие. Подробности передает «Ридус».