Полиция Франции разгоняет демонстрантов светошумовыми гранатами в День труда

Жители Франции вышли на митинги против пенсионной реформы в День труда. Полиция пытается остановить демонстрантов.
Парижские правоохранители применяют светошумовые гранаты, чтобы разогнать митингующих. В коммуне Нанта силовики прибегли к водометам и слезоточивому газу. На юге Франции толпа попыталась атаковать полицейского, сбившего с ног одного из демонстрантов.
По оценкам канала France 24, сегодня на митинги выйдут от 500 до 650 тысяч человек по всей стране. Ведущие французские профсоюзы пытаются добиться отмены пенсионной реформы, которая вступит в силу осенью 2023 года.
Ранее «Национальная Служба Новостей» сообщала, что демонстранты заняли здание биржи Euronext во Франции. Они растянули плакат с отказом от пенсионной реформы и призывали отправить президента страны Эммануэля Макрона в отставку.