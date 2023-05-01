Экс-глава Молдавии Воронин опроверг информацию о запрете на въезд в страну президента РФ Владимира Путина

Бывший молдавский лидер прокомментировал заявление премьер-министра Дорина Речана, который сказал, что власти республики откажут Путину и другим государственным деятелям России во въезде. По словам Воронина, такого запрета не существует. Никакого списка имен людей, которым власти Молдавии запрещают въезжать на территории республики, в парламенте никто не видел.