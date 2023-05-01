Вдова российского поэта Леонида Дербенева скончалась в 88 лет

Супруга ушедшего из жизни советского и российского поэта-песенника Леонида Дербенева Вера скончалась в 88 лет в Москве. Об этом сообщили близкие семьи.
За несколько дней до смерти пенсионерка была госпитализирована в медучреждение. Специалисты поместили вдову поэта в отделение для лечения коронавируса. Медики предпринимали любые меры, чтобы стабилизировать ее состояние, передает «МК».
По словам близких, ей сперва стало лучше, но потом все усугубилось, температура тела возросла. Позже врачи зафиксировали смерть Дербеневой.
Женщину похоронят на Востряковском кладбище рядом с могилой супруга. Траурная церемония состоится 4 мая.
Ранее стало известно о смерти народного артиста РФ Георгия Демурова. Причину смерти актера не уточнили.