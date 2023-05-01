Экс-хавбек «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы Малкома на успех в европейском футболе

Напомним, что форвард петербургской команды оформил покер в матче 25-го тура Российской премьер-лиги в игре против самарских «Крыльев Советов», повторив достижение Олега Веретенникова по голам в чемпионате РФ. Легенда волгоградского «Ротора» Веретенников в последний раз забил 22 мяча за сезон в 1998 году.