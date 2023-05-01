Экс-хавбек «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы Малкома на успех в европейском футболе

Экс-хавбек московского ФК «Спартак» Денис Бояринцев оценил шансы бразильского голеадора петербургского «Зенита» Малкома на успех в европейском футболе.
Бывший спартаковец заявил, что зенитовский бомбардир один из лучших игроков в российском чемпионате по футболу. Но в топовых лигах Европы, по мнению полузащитника, бразилец будет средним исполнителем.
«Малком один из лучших футболистов РПЛ. А в Европе, думаю, будет средним футболистом», — цитирует Бояринцева портал Sport24.
Напомним, что форвард петербургской команды оформил покер в матче 25-го тура Российской премьер-лиги в игре против самарских «Крыльев Советов», повторив достижение Олега Веретенникова по голам в чемпионате РФ. Легенда волгоградского «Ротора» Веретенников в последний раз забил 22 мяча за сезон в 1998 году.
Несмотря на такую полунегативную оценку со стороны Бояринцева Малком показал результативную игру и на международном уровне, забив два мяча в ворота ФК «Фенербахче». Тогда еще полиция Стамбула вывела фанатов «Зенита» со стадиона из-за драки с турецкими болельщиками, сообщила «Национальная служба новостей».