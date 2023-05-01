Обанкротившийся First Republic Bank передан под управление крупнейшему банку мира JPMorgan Chase

В начале апреля общий объем активов и депозитов First Republic Bank достигал 229,1 млрд и 103,9 млрд долларов соответственно. JPMorgan Chase решил взять под контроль все средства банка и обязательства перед клиентами. По условиям сделки, все 84 отделения обанкротившейся компании возобновят работу под вывеской нового владельца.