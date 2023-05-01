Обанкротившийся First Republic Bank передан под управление крупнейшему банку мира JPMorgan Chase

Федеральная корпорация страхования депозитов США одобрила заявку американской компании на приобретение вкладов и активов First Republic Bank. Об этом стало известно из релизов регуляторов.
В начале апреля общий объем активов и депозитов First Republic Bank достигал 229,1 млрд и 103,9 млрд долларов соответственно. JPMorgan Chase решил взять под контроль все средства банка и обязательства перед клиентами. По условиям сделки, все 84 отделения обанкротившейся компании возобновят работу под вывеской нового владельца.
Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии отдал FRB во владение Федеральной корпорации страхования депозитов. Данная организация, для обеспечения защиты вкладчиков, одобрила заявку JPMorgan Chase на приобретение компании.
Ранее сообщалось, что акции First Republic Bank рухнули на 30%. В общей сложности с начала текущей недели бумаги потеряли более двух третей своей стоимости.