Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Шотландию, чтобы посетить свои отели и поля для гольфа

Экс-лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл в Шотландию. Соответствующей информацией поделился телеканал Sky News.
Об этом стало известно 1 мая, в понедельник. Ключевая цель поездки — посещение нескольких полей для гольфа и отелей, которые принадлежат бывшему президенту США. Визит в Шотландию состоялся после того, как Трампу предъявили обвинения в попытке изнасилования.
«Бывший президент Дональд Трамп... прибыл сегодня в Шотландию», — передает Sky News.
Ранее Трамп заявил, что потеря позиций доллара, инфляция и огромное количество проблем в экономической сфере ведут Вашингтон к краху. Подробности передает РИАМО.