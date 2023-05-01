Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Шотландию, чтобы посетить свои отели и поля для гольфа

Об этом стало известно 1 мая, в понедельник. Ключевая цель поездки — посещение нескольких полей для гольфа и отелей, которые принадлежат бывшему президенту США. Визит в Шотландию состоялся после того, как Трампу предъявили обвинения в попытке изнасилования.