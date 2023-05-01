Диетолог Ирина Мансурова назвала основные продукты щадящей диеты при отравлении на майских праздниках

Россиянам, которые отравились жирной пищей или алкоголем во время майских праздников, желательно придерживаться щадящей диеты. Об этом рассказал врач-диетолог Ирина Мансурова.
По словам эксперта, для восстановления организма от последствий интоксикации нужно от семи до десяти дней. На протяжении этого времени необходимо строго ограничивать свой рацион, исключив жирную, острую и тяжелую пищу.
В список допустимых продуктов Мансурова внесла воду, сухари, нежирный куриный бульон, а также приготовленные на пару мясо, рыбу и яйца. Молоко и молочные каши добавлять в рацион желательно не раньше, чем через две недели, пишет Life.
Питаться в период восстановления диетолог посоветовала небольшими порциями, но часто — до семи раз в день. Мансурова подчеркнула, что если отравление сопровождается рвотой, температурой и сыпью на теле, то необходимо обратиться к врачу.
Ранее диетолог рассказала РИАМО о пользе водорослей. При ежедневном употреблении в пищу данный продукт помогает в борьбе с ожирением, диабетом и даже радиационным отравлением.