Бомба взорвалась под кортежем главного прокурора Болгарии Ивана Гешева

По данным СМИ, все случилось в 11:45 по местному времени (совпадает с московским) на трассе между Софией и городом Самоков. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. При этом очевидцы ЧП рассказали Болгарскому национальному радио (БНР), что они видели «очень сильный взрыв».