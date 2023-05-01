Бомба взорвалась под кортежем главного прокурора Болгарии Ивана Гешева

Неизвестные злоумышленники заложили взрывное устройство на пути следования кортежа главного прокурора Болгарии Ивана Гешева. Бомба сдетонировала под одним из автомобилей процессии, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).
По данным СМИ, все случилось в 11:45 по местному времени (совпадает с московским) на трассе между Софией и городом Самоков. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. При этом очевидцы ЧП рассказали Болгарскому национальному радио (БНР), что они видели «очень сильный взрыв».
Представители всех силовых структур страны сформировали оперативный штаб для расследования ЧП. Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев находится с правоохранителями в постоянном контакте. Устанавливаются все обстоятельства и детали случившегося.