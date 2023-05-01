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Звуки взрывов стали раздаваться в Северном Хартуме на фоне полетов военной авиации

Происшествия
Звуки взрывов стали раздаваться в Северном Хартуме на фоне полетов военной авиации

В городе-спутнике суданской столицы Северном Хартуме слышится грохот от взрывов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова очевидцев.

Как отмечает источник агентства, над некоторыми районами города пролетают самолеты военной авиации. В самом Северном Хартуме улавливаются громкие звуки бомбежки. Следует отметить, что боевое столкновение между военнослужащими Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло началось 15 апреля.

Ранее глава посольства РФ в Судане Андрей Черновол сообщил, что россияне, оказавшиеся в зоне вооруженного конфликта, эвакуированы в здание дипломатической миссии, передает «ФедералПресс».
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