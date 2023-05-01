Звуки взрывов стали раздаваться в Северном Хартуме на фоне полетов военной авиации

Как отмечает источник агентства, над некоторыми районами города пролетают самолеты военной авиации. В самом Северном Хартуме улавливаются громкие звуки бомбежки. Следует отметить, что боевое столкновение между военнослужащими Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло началось 15 апреля.