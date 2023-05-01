Первомайское фиаско американского самолета-шпиона над Уралом

Примечательно, что Пауэрсу перед отправкой на задание была вручена булавка с ядом как раз на тот, случай, если он будет сбит. Дескать, «эти русские» обязательно будут зверски пытать, так что лучше уж так. Шпион выбрал жизнь и, как показала дальнейшая история, не прогадал.