Первомайское фиаско американского самолета-шпиона над Уралом

1 мая 1960 года в небе над Свердловском был сбит американский самолет-шпион U-2. Его пилот, старший лейтенант Френсис Гарри Пауэрс был взят в плен. Он выпрыгнул с парашютом и был встречен местными колхозниками.
Они сперва даже хотели оказать ему помощь, но быстро сообразили, что к чему. По-русски незваный гость не говорил, зато при нем обнаружили очень «интересные» вещи, включая оружие, драгоценности и советские денежные знаки.
Примечательно, что Пауэрсу перед отправкой на задание была вручена булавка с ядом как раз на тот, случай, если он будет сбит. Дескать, «эти русские» обязательно будут зверски пытать, так что лучше уж так. Шпион выбрал жизнь и, как показала дальнейшая история, не прогадал.
США стали осуществлять разведывательные полеты над территорией СССР с 1956 года, для чего использовались самолеты U-2, оснащенные мощной фототехникой для съемки секретных объектов. Полеты осуществлялись на высоте 19–21 км. Американские военные сочли, что на тот момент U-2 были недосягаемы для советских истребителей и зенитных ракет.
До полета Пауэрса самолеты U-2 вторгались в воздушное пространство СССР не менее 20 раз и, тем не менее, ему все-таки выдали приспособление для смертельной инъекции на всякий пожарный.
После того как информация о сбитом самолете дошла до США, там стали утверждать, что был сбит заблудившийся гражданский авиалайнер. Американцы были уверены, что их летчик-шпион погиб.
И вот сенсация: 7 мая, выступая в Верховном Совете, советский лидер Никита Хрущев объявил всему миру, что Френсис Пауэрс жив, предоставив неопровержимые доказательства и того, что самолет занимался шпионажем.
В результате был отменен визит американского президента Эдуарда Эйзенхауэра в СССР, а также прочие мирные инициативы.
Пауэрс был осужден советским судом и отсидел 21 месяц, после чего был обменен на советского разведчика Рудольфа Абеля, задержанного в Штатах в сентябре 1957 года.
Обмен состоялся 10 февраля 1962 года на мосту Альт Глинике между Западным и Восточным Берлином. Как отмечал адвокат Донован в своей книге об Абеле, Пауэрса передали сотрудникам американских служб, одетым в добротное пальто, в зимней пыжиковой шапке, здоровым и даже полноватым. Рудольф Иванович Абель, несмотря на мороз, был только в тюремном балахоне и кепке. Выглядел он «худым, усталым и сильно постаревшим».