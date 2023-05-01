Жертвой обстрела Запорожской области со стороны ВСУ стала жительница поселка Михайловка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Михайловка Запорожской области. В результате атаки со стороны ВСУ погибла местная жительница, сообщили экстренные службы по региону.
Кроме этого, от удара украинских боевиков повреждения получили здания школы и нескольких жилых домов. По данным силовиков, ВСУ произвели обстрел в районе 14:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что более 5,5 тысячи человек остались без электроэнергии в Донецке после обстрела Петровского района города со стороны ВСУ. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, украинские военные нанесли удар по энергетической инфраструктуре, обесточив подстанцию «Трудовская-110».