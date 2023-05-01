Жертвой обстрела Запорожской области со стороны ВСУ стала жительница поселка Михайловка

Ранее сообщалось, что более 5,5 тысячи человек остались без электроэнергии в Донецке после обстрела Петровского района города со стороны ВСУ. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, украинские военные нанесли удар по энергетической инфраструктуре, обесточив подстанцию «Трудовская-110».