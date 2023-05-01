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Жертвой обстрела Запорожской области со стороны ВСУ стала жительница поселка Михайловка

Происшествия
Жертвой обстрела Запорожской области со стороны ВСУ стала жительница поселка Михайловка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Михайловка Запорожской области. В результате атаки со стороны ВСУ погибла местная жительница, сообщили экстренные службы по региону.

Кроме этого, от удара украинских боевиков повреждения получили здания школы и нескольких жилых домов. По данным силовиков, ВСУ произвели обстрел в районе 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что более 5,5 тысячи человек остались без электроэнергии в Донецке после обстрела Петровского района города со стороны ВСУ. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, украинские военные нанесли удар по энергетической инфраструктуре, обесточив подстанцию «Трудовская-110».
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