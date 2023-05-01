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Спасатели тушат пожар в ангаре на 450 «квадратах» в Невском районе Петербурга

Происшествия
Спасатели тушат пожар в ангаре на 450 «квадратах» в Невском районе Петербурга

Пожарные Санкт-Петербурга борются с огнем на площади 450 кв. метров в металлическом ангаре на Приневской улице. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

В ведомстве уточнили, что сведения о возникновении огня поступили к спасателям в 14:42 по московскому времени. Пожар распространился на всю территорию ангара. Позже в управлении МЧС по Петербургу возгоранию присвоили ранг 1-БИС. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. На ликвидацию огня отправились 32 спасателя и семь единиц техники.

Десять жилых домов оказались во власти огня в Забайкальском крае. Как передает «Федерал пресс», пожар не привел к жертвам.
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