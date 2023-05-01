Спасатели тушат пожар в ангаре на 450 «квадратах» в Невском районе Петербурга

В ведомстве уточнили, что сведения о возникновении огня поступили к спасателям в 14:42 по московскому времени. Пожар распространился на всю территорию ангара. Позже в управлении МЧС по Петербургу возгоранию присвоили ранг 1-БИС. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. На ликвидацию огня отправились 32 спасателя и семь единиц техники.