Спасатели тушат пожар в ангаре на 450 «квадратах» в Невском районе Петербурга

Пожарные Санкт-Петербурга борются с огнем на площади 450 кв. метров в металлическом ангаре на Приневской улице. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.
В ведомстве уточнили, что сведения о возникновении огня поступили к спасателям в 14:42 по московскому времени. Пожар распространился на всю территорию ангара. Позже в управлении МЧС по Петербургу возгоранию присвоили ранг 1-БИС. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. На ликвидацию огня отправились 32 спасателя и семь единиц техники.
Десять жилых домов оказались во власти огня в Забайкальском крае. Как передает «Федерал пресс», пожар не привел к жертвам.