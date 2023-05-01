Президент Владимир Путин поздравил участников мероприятия Федерации независимых профсоюзов РФ с Первым мая

Российский лидер Владимир Путин поздравил с Праздником весны и труда участников и гостей мероприятия Федерации независимых профсоюзов России. Текст поздравления приводит официальный сайт Кремля.
Путин отметил, что в основе Первомая лежит любовь к созидательному труду и уважение к профессиональным свершениям. Он поблагодарил присутствующих за личный вклад в развитие государства и укрепление экономической, промышленной и социальной сфер страны.
Глава РФ подчеркнул особую роль Федерации независимых профсоюзов. Эта организация выражает интересы более 20 миллионов человек, помогая совершенствовать трудовое законодательство и механизмы социального партнерства в стране.
Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ. Он подписал соответствующий указ.