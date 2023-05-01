Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В зоопарке Мариуполя за одну ночь на свет появились сразу десять детенышей

ФАН-ТВ

В трех разных вольерах мариупольского зоопарка во время одного из утренних обходов были обнаружены новые постояльцы. По словам зоотехника Натальи Луценко, родителями за одну ночь стали чернобурые лисицы, еноты и ослы.

Ослы обзавелись одним детенышем, еноты — тремя, а лисы сразу шестью. Наталья рассказала, что лисята уже активно передвигаются по вольеру и играют друг с другом, также у них прекрасный аппетит, что является хорошим показателем. Еноты же пока предпочитают проводить время с мамой, почти не отрываясь от источника теплого молока, а молодой ослик Марик уже не только активно бегает, но и пробует скакать.

«Марик, когда я его обнаружила, уже стоял. Он был почти сухой — мама его уже помыла, он уже пытался скакать и даже активно прыгать. Он был очень мультяшным: одно ухо загнуто и пушистая челочка», — описала детеныша Наталья Луценко.
В зоопарке Мариуполя за одну ночь на свет появились сразу десять детенышей

Сотрудница зоопарка добавила, что кормить младенцев посетителям они пока не разрешают, поскольку сначала животным надо поставить необходимые прививки. Поэтому пока малыши только общаются с персоналом и изучают мир вокруг себя.
мариуполь зоопарк лисицы ослы еноты днр
Военкоры ФАН