В зоопарке Мариуполя за одну ночь на свет появились сразу десять детенышей

Ослы обзавелись одним детенышем, еноты — тремя, а лисы сразу шестью. Наталья рассказала, что лисята уже активно передвигаются по вольеру и играют друг с другом, также у них прекрасный аппетит, что является хорошим показателем. Еноты же пока предпочитают проводить время с мамой, почти не отрываясь от источника теплого молока, а молодой ослик Марик уже не только активно бегает, но и пробует скакать.