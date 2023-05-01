В зоопарке Мариуполя за одну ночь на свет появились сразу десять детенышей

В трех разных вольерах мариупольского зоопарка во время одного из утренних обходов были обнаружены новые постояльцы. По словам зоотехника Натальи Луценко, родителями за одну ночь стали чернобурые лисицы, еноты и ослы.
Ослы обзавелись одним детенышем, еноты — тремя, а лисы сразу шестью. Наталья рассказала, что лисята уже активно передвигаются по вольеру и играют друг с другом, также у них прекрасный аппетит, что является хорошим показателем. Еноты же пока предпочитают проводить время с мамой, почти не отрываясь от источника теплого молока, а молодой ослик Марик уже не только активно бегает, но и пробует скакать.
«Марик, когда я его обнаружила, уже стоял. Он был почти сухой — мама его уже помыла, он уже пытался скакать и даже активно прыгать. Он был очень мультяшным: одно ухо загнуто и пушистая челочка», — описала детеныша Наталья Луценко.
Сотрудница зоопарка добавила, что кормить младенцев посетителям они пока не разрешают, поскольку сначала животным надо поставить необходимые прививки. Поэтому пока малыши только общаются с персоналом и изучают мир вокруг себя.