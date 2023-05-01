Мужчина за рулем квадроцикла врезался в столб в Татарстане и погиб

Несчастный случай произошел рядом с деревней Степановка в Рыбно-Слободском районе Татарстана вечером 30 апреля, в воскресенье. С водителем квадроцикла ехала женщина: в настоящий момент она находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии.