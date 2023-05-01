Мужчина за рулем квадроцикла врезался в столб в Татарстане и погиб

Мужчина за рулем квадроцикла не смог справиться с управлением транспортного средства, в результате чего врезался в столб и скончался. Соответствующей информацией поделилось информационное агентство «Татар-информ».
Несчастный случай произошел рядом с деревней Степановка в Рыбно-Слободском районе Татарстана вечером 30 апреля, в воскресенье. С водителем квадроцикла ехала женщина: в настоящий момент она находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии.
Прежде стало известно, что в Таджикистане маршрутный автобус упал в пропасть с высоты 200 метров. Инцидент произошел 1 мая, в понедельник. Подробности передает РИАМО.
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