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Мужчина за рулем квадроцикла врезался в столб в Татарстане и погиб

Происшествия
Мужчина за рулем квадроцикла врезался в столб в Татарстане и погиб

Мужчина за рулем квадроцикла не смог справиться с управлением транспортного средства, в результате чего врезался в столб и скончался. Соответствующей информацией поделилось информационное агентство «Татар-информ».

Несчастный случай произошел рядом с деревней Степановка в Рыбно-Слободском районе Татарстана вечером 30 апреля, в воскресенье. С водителем квадроцикла ехала женщина: в настоящий момент она находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии.

Прежде стало известно, что в Таджикистане маршрутный автобус упал в пропасть с высоты 200 метров. Инцидент произошел 1 мая, в понедельник. Подробности передает РИАМО.

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