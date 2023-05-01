Победитель шоу «Маска» Сергей Лазарев рассказал, зачем носил каблуки во время съемок

Певец, выступавший в костюме Скорпиона, объяснил, что таким способом он пытался выдать себя за женщину, чтобы члены жюри точно не смогли распознать его. Лазарев отметил, что он смог в течение 10-11 передач «водить их за нос». Автор хита «В самое сердце» также упомянул, что каблуки были высокими, из-за чего было намного сложнее танцевать, прыгать и бегать.