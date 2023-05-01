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Победитель шоу «Маска» Сергей Лазарев рассказал, зачем носил каблуки во время съемок

Общество
Победитель шоу «Маска» Сергей Лазарев рассказал, зачем носил каблуки во время съемок

Победитель шоу «Маска» певец Сергей Лазарев в беседе со «СтарХит» объяснил, зачем во время съемок носил каблуки.

Певец, выступавший в костюме Скорпиона, объяснил, что таким способом он пытался выдать себя за женщину, чтобы члены жюри точно не смогли распознать его. Лазарев отметил, что он смог в течение 10-11 передач «водить их за нос». Автор хита «В самое сердце» также упомянул, что каблуки были высокими, из-за чего было намного сложнее танцевать, прыгать и бегать.

Финал четвертого сезона «Маски» на НТВ прошел 30 апреля в концертном зале «Крокус Сити Холл». Победителями шоу на этот раз стали сразу два участника — Билан (Мамонтенок) и Лазарев (Скорпион). Подобное произошло впервые в истории проекта благодаря решению председателя жюри Филиппа Киркорова.

Ранее Лазарев в личном блоге поделился милыми кадрами с четырехлетней наследницей Аней в День дочери.
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