Победитель шоу «Маска» Сергей Лазарев рассказал, зачем носил каблуки во время съемок

Победитель шоу «Маска» певец Сергей Лазарев в беседе со «СтарХит» объяснил, зачем во время съемок носил каблуки.
Певец, выступавший в костюме Скорпиона, объяснил, что таким способом он пытался выдать себя за женщину, чтобы члены жюри точно не смогли распознать его. Лазарев отметил, что он смог в течение 10-11 передач «водить их за нос». Автор хита «В самое сердце» также упомянул, что каблуки были высокими, из-за чего было намного сложнее танцевать, прыгать и бегать.
Финал четвертого сезона «Маски» на НТВ прошел 30 апреля в концертном зале «Крокус Сити Холл». Победителями шоу на этот раз стали сразу два участника — Билан (Мамонтенок) и Лазарев (Скорпион). Подобное произошло впервые в истории проекта благодаря решению председателя жюри Филиппа Киркорова.
Ранее Лазарев в личном блоге поделился милыми кадрами с четырехлетней наследницей Аней в День дочери.