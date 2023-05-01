Полиция Эфиопии задержала 47 человек после убийства высокопоставленного чиновника

Аддис-Абеба, 1 мая. Силы безопасности Эфиопии арестовали 47 человек после убийства члена правящей партии. Их обвиняют в сговоре с целью свержения действующей власти.
По сообщению регионального правительства, глава политического объединения «Процветание» в Амхаре Гирма Ешитила был застрелен экстремистами вместе с четырьмя своими соратниками. Политика критиковали за сотрудничество с премьер-министром страны.
В результате убийства чиновника по подозрению в терроризме полиция задержала 47 человек, у которых изъяла оружие и взрывные устройства. По версии следствия, обвиняемые находились в сговоре и пытались свергнуть действующую власть.
Недавно в Амхаре прошли протесты против расформирования региональных сил, которые сыграли решающую роль в военном конфликте в Тыграе. Некоторые из местных жителей считают этот шаг намеренным ослаблением второго по численности региона Эфиопии.
Ранее представители «Народного фронта освобождения Тыграй» (НФОТ) заявили о сдаче тяжелого вооружения. Это решение было принято в рамках подписания соглашения о прекращении огня.