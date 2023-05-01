Россиянам рассказали, какие молитвы нужно прочесть в день памяти Матроны Московской

При жизни Матрона помогала найти свой путь в жизни, поэтому верующие просят у нее наставления и заступничества перед Господом. Считается, что молитва святой помогает в житейских делах и сохранении брака. Также в день памяти у Матроны можно попросить даровать здоровье себе и близким, а также помочь в зачатии ребенка.