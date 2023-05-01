Россиянам рассказали, какие молитвы нужно прочесть в день памяти Матроны Московской

Православные христиане 2 мая отмечают день памяти Матроны Московской. В эту дату верующие могут попросить у святой заступницы защиты, здоровья и помощи в житейских делах.
Чтобы помолиться святой, лучше всего отправиться в Покровский монастырь в Москве. Именно туда в 1990-х годах были перенесены святые мощи Матроны, где они находятся по сей день. Однако в православный праздник в очереди к иконе придется отстоять около шести часов, пишет Life.
При жизни Матрона помогала найти свой путь в жизни, поэтому верующие просят у нее наставления и заступничества перед Господом. Считается, что молитва святой помогает в житейских делах и сохранении брака. Также в день памяти у Матроны можно попросить даровать здоровье себе и близким, а также помочь в зачатии ребенка.
Ранее «Царьград» сообщал, что 1 мая православные христиане вспоминают о Максимовской иконе Божией Матери.