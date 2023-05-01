Профсоюзы Испании проведут 1 мая более 70 протестных акций с требованием повышения зарплат

Протестующие также требуют перераспределять доходы в пользу малообеспеченных семей и пересмотреть размер выплат сотрудникам, попавшим под увольнение. Отмечается, что на демонстрациях в Мадриде примет участие министр финансов Испании Мария Монтеро и глава Минтруда Йоланда Диас.