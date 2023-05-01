Профсоюзы Испании проведут 1 мая более 70 протестных акций с требованием повышения зарплат

Акции протеста организованы в рамках традиционных первомайских демонстраций, сообщают крупные профсоюзные организации Испании.
Сотни жителей городов выйдут на улицы, чтобы выразить недовольство текущими зарплатами. Профсоюзы страны призывают государство обеспечить достойную оплату труда, так как в условиях инфляционного кризиса резко снижается покупательская способность у работающего населения.
Протестующие также требуют перераспределять доходы в пользу малообеспеченных семей и пересмотреть размер выплат сотрудникам, попавшим под увольнение. Отмечается, что на демонстрациях в Мадриде примет участие министр финансов Испании Мария Монтеро и глава Минтруда Йоланда Диас.
Ранее сообщалось об акциях протеста из-за пенсионной реформы во Франции. Представители профсоюзов отмечают, что демонстрации, запланированные на 1 мая, станут самыми массовыми за последние 40 лет.