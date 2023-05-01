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Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Угледара

Армия
Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Угледара

Военнослужащие ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт украинской армии в районе Угледара. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в ведомстве, военные атаковали пункт батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Также за сутки силы ВС РФ поразили подразделения боевиков в районе Угледара и Привольного в ДНР, Малой Токмачки в Запорожской области.

В Харьковской области российским бойцам удалось ликвидировать склад 127-й механизированной украинской бригады. Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 55 человек, передает РИАМО.
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