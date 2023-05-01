Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Угледара

Как уточнили в ведомстве, военные атаковали пункт батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Также за сутки силы ВС РФ поразили подразделения боевиков в районе Угледара и Привольного в ДНР, Малой Токмачки в Запорожской области.