Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Угледара

Военнослужащие ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт украинской армии в районе Угледара. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Как уточнили в ведомстве, военные атаковали пункт батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Также за сутки силы ВС РФ поразили подразделения боевиков в районе Угледара и Привольного в ДНР, Малой Токмачки в Запорожской области.
В Харьковской области российским бойцам удалось ликвидировать склад 127-й механизированной украинской бригады. Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 55 человек, передает РИАМО.