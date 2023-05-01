Экс-наставник ФК «Шинник» Вадим Евсеев стал главным тренером воронежского «Факела»

Российский специалист Вадим Евсеев назначен на должность главного тренера воронежского «Факела», написали в ленте Telegram-канала футбольного клуба.
Вчера, в воскресенье 30 апреля, он ушел с должности наставника ярославского ФК «Шинник», выступающего в Первой лиге. Ровно тогда же руководство «Факела», команды из высшего футбольного дивизиона РФ, заявило об отстранении Дмитрия Пятибратова. Ассистентами Евсеева в воронежском клубе будут Сергей Томаров и Владимир Сычев, который будет тренировать голкиперов.
«Факел», набрав 21 очко, занимает 14-ю позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре 6 мая команда сыграет на выезде с «Ростовом».
Назначенному тренеру 47 лет. До этого Евсеев был игроком московских «Спартака» и «Локомотива», а также национальной команды России. В качестве тренера он возглавлял «Шинник», ивановский «Текстильщик», «Амкар» из Перми, хабаровских армейцев и ФК «Уфа».
В матче 28-го тура Первой лиги «Шинник» проиграл владикавказской «Алании» со счетом 0:1. Тогда, еще будучи наставником ярославцев, Вадим Евсеев списал это досадное поражение на присутствие одного «разгильдяя» в составе команды, информирует «Вечерняя Москва».