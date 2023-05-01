Экс-наставник ФК «Шинник» Вадим Евсеев стал главным тренером воронежского «Факела»

Вчера, в воскресенье 30 апреля, он ушел с должности наставника ярославского ФК «Шинник», выступающего в Первой лиге. Ровно тогда же руководство «Факела», команды из высшего футбольного дивизиона РФ, заявило об отстранении Дмитрия Пятибратова. Ассистентами Евсеева в воронежском клубе будут Сергей Томаров и Владимир Сычев, который будет тренировать голкиперов.