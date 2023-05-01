Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: страны НАТО называют Украину «гиблым делом»

Полковник также сообщил, что ВСУ не скоро будут готовы идти в контрнаступление, потому что украинская армия уже потеряла 90% западных вооружений. Кроме того, очень сложно будет вести боевые действия в зоне СВО без систем ПВО. Так, ракетные и артиллерийские атаки со стороны армии РФ станут крайне опасными.