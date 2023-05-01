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Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: страны НАТО называют Украину «гиблым делом»

Политика
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: страны НАТО называют Украину «гиблым делом»

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал о настоящем отношении членов НАТО к Украине в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

ВСУ в данный момент находятся в непростом положении. Полковник отметил, что военнослужащие России активно уничтожают поставляемую Киеву технику, из-за чего страны НАТО называют Украину «гиблым делом». Макгрегор считает задействование сил Альянса ради спасения киевского режима «безнадежной затеей».

Полковник также сообщил, что ВСУ не скоро будут готовы идти в контрнаступление, потому что украинская армия уже потеряла 90% западных вооружений. Кроме того, очень сложно будет вести боевые действия в зоне СВО без систем ПВО. Так, ракетные и артиллерийские атаки со стороны армии РФ станут крайне опасными.

Ранее Макгрегор заявил, что солдаты армии Украины знают о предательстве своего президента Владимира Зеленского. Поэтому бойцы уже давно планируют ликвидировать его.
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