Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал о настоящем отношении членов НАТО к Украине в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
ВСУ в данный момент находятся в непростом положении. Полковник отметил, что военнослужащие России активно уничтожают поставляемую Киеву технику, из-за чего страны НАТО называют Украину «гиблым делом». Макгрегор считает задействование сил Альянса ради спасения киевского режима «безнадежной затеей».
Полковник также сообщил, что ВСУ не скоро будут готовы идти в контрнаступление, потому что украинская армия уже потеряла 90% западных вооружений. Кроме того, очень сложно будет вести боевые действия в зоне СВО без систем ПВО. Так, ракетные и артиллерийские атаки со стороны армии РФ станут крайне опасными.
Ранее Макгрегор заявил, что солдаты армии Украины знают о предательстве своего президента Владимира Зеленского. Поэтому бойцы уже давно планируют ликвидировать его.