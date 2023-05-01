Московские рыбаки выловили гранату времен Великой Отечественной войны возле парка развлечений «Остров мечты»

Весенняя рыбалка для двоих москвичей закончилась неожиданным уловом. Из реки они достали гранату Ф-1. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, мужчины рыбачили неподалеку от столичного парка развлечений «Остров мечты» на Судостроительной улице. После изучения находки специалистами стало известно, что снаряд с сильными следами коррозии сохранился со времен Великой Отечественной войны. В дальнейшем боеприпас планируют утилизировать в специально отведенном для этого месте.
Ранее несколько входов на станцию московского метрополитена «Лермонтовский проспект» были закрыты из-за «боевой гранаты», которую обнаружили у одного из пассажиров. По предварительной информации, снаряд оказался муляжом, передает «Царьград».