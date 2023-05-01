Московские рыбаки выловили гранату времен Великой Отечественной войны возле парка развлечений «Остров мечты»

По данным агентства, мужчины рыбачили неподалеку от столичного парка развлечений «Остров мечты» на Судостроительной улице. После изучения находки специалистами стало известно, что снаряд с сильными следами коррозии сохранился со времен Великой Отечественной войны. В дальнейшем боеприпас планируют утилизировать в специально отведенном для этого месте.