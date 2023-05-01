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Московские рыбаки выловили гранату времен Великой Отечественной войны возле парка развлечений «Остров мечты»

Происшествия
Московские рыбаки выловили гранату времен Великой Отечественной войны возле парка развлечений «Остров мечты»

Весенняя рыбалка для двоих москвичей закончилась неожиданным уловом. Из реки они достали гранату Ф-1. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчины рыбачили неподалеку от столичного парка развлечений «Остров мечты» на Судостроительной улице. После изучения находки специалистами стало известно, что снаряд с сильными следами коррозии сохранился со времен Великой Отечественной войны. В дальнейшем боеприпас планируют утилизировать в специально отведенном для этого месте.

Ранее несколько входов на станцию московского метрополитена «Лермонтовский проспект» были закрыты из-за «боевой гранаты», которую обнаружили у одного из пассажиров. По предварительной информации, снаряд оказался муляжом, передает «Царьград».
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