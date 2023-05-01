Сегодня день рождения ЧВК «Вагнер» и бойца Лотоса, который брал Соледар — Пригожин

Бизнесмен записал видеообращение из Соледара в честь Праздника Весны и Труда. По словам предпринимателя, наилучшим местом, откуда можно поздравить граждан с 1 Мая, является именно этот город. Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала видео с Пригожиным.