Сегодня день рождения ЧВК «Вагнер» и бойца Лотоса, который брал Соледар — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к одному из командиров формирования — Лотосу — в день его рождения.
Бизнесмен записал видеообращение из Соледара в честь Праздника Весны и Труда. По словам предпринимателя, наилучшим местом, откуда можно поздравить граждан с 1 Мая, является именно этот город. Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала видео с Пригожиным.
«За нами завод Knauf соледарский, на фоне которого лучше всего сказать: «Мир! Труд! Май!». Мы сюда ехали не для того, чтобы (президента Украины. — Прим. ред.) Владимира Александровича (Зеленского. — Прим. ред.), конечно, поздравлять. Я очень извиняюсь, я сюда приехал, потому что у нас сегодня, первое, День трудового пролетариата. В Соледаре — День солидарности трудящихся. Второе — это день рождения ЧВК «Вагнер», день рождения нашей компании. Третье — это день рождения Лотоса, который Соледар и брал. Поэтому мы Лотоса все вместе поздравляем с днем рождения! И компанию с днем рождения! А если компании суждено пережить день смерти, то это будет не от украинской армии и не от НАТО, а от наших внутренних подонков-бюрократов», — отметил основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее Евгений Пригожин дал интервью военному корреспонденту и создателю проекта WarGonzo Семену Пегову. Основатель ЧВК «Вагнер» раскрыл правду о перекрытии поставок боеприпасов для «музыкантов» и о предательстве РФ со стороны группы российских чиновников.