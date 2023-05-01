Испытания новейшей САУ «Коалиция-СВ» завершатся до конца 2023 года

152-мм артиллерийский комплекс 2С35 стал по-настоящему революционным изделием нашего ОПК.
Отсутствие 9 мая 2022 года на Красной площади перспективных российских 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С35 «Коалиция-СВ» породило слухи о том, что эти САУ проходят боевую обкатку в условиях СВО. В конце апреля 2023-го временно замещающий должность начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-майор Сергей Медведский опроверг эти, как выяснилось, излишне оптимистические предположения. При этом хорошей новостью стало то, что испытания новейшего отечественно артсамохода должны будут завершиться до конца 2023 года.
«САУ «Коалиция-СВ» пока еще не принимала участия в СВО, она продолжает проходить госиспытания, которые, как ожидается, завершатся до конца года», — сказал Медведский.
По словам генерала, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию ходовой части САУ.
«Фактически она на выходе», — добавил он.
Иными словами, «Коалиция-СВ» выходит на финишную прямую перед принятием решения о запуске 2С35 в крупносерийное производство.
«Мста» хороша, но нужно лучше
Предтечей «Коалиции» являлась 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 «Мста-С», принятая на вооружение в 1989 году и сейчас, де-факто, остающаяся «рабочей лошадкой» наших самоходчиков в зоне проведения СВО. Тактико-технические характеристики «Мсты-С» на момент появления этой САУ вполне соответствовали лучшим образцам самоходных артустановок западного производства. Увы, продолжалось это не долго.
В начале 90-х годов прошлого века странами-участницами НАТО был принят «Совместный меморандум о баллистике» - Joint Ballistic Memorandum of Understanding (JBMoU), определявший новый стандарт для 155-мм гаубиц и устанавливавший максимальную дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами в 30 км, а активно-реактивными — в 40 км. Требованиям стандарта JBMoU «Мста-С» соответствовала уже не совсем, а, значит, она уступала по максимальной дальности стрельбы таким САУ западного производства как PzH 2000, CAESAR, Krab и Archer. Это обстоятельство подтолкнуло российских конструкторов к дальнейшему совершенствованию конструкции «Мсты-С».
Однако модернизационный потенциал 2С19 был отнюдь не безграничен. Для получения качественного превосходства над современными иностранными САУ, разработанными под стандарт JBMoU, ВС РФ требовалась самоходная артиллерийская установка нового поколения. В общем-то это стало понятно уже во второй половине 90-х, но непростое экономическое положение в стране вынудило отложить старт работ по проектированию российской САУ нового поколения до начала «двухтысячных». При этом головной организацией, занявшейся созданием изделия, которое мы сейчас знаем как 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ», стал нижегородский ЦНИИ «Буревестник».
Термин «межвидовой артиллерийский комплекс» в названии будущей «Коалиции» появился неспроста. Дело в том, что ключевым аспектом новой разработки ЦНИИ «Буревестник» должно было стать не просто создание артиллерийского комплекса, способного стрелять дальше, точнее и быстрее, чем САУ западного производства, но превращении этого комплекса в необитаемый боевой высокоавтоматизированный модуль, который, теоретически, мог бы размещаться как на гусеничном (для Сухопутных войск) или колесном (для Береговых войск ВМФ) шасси, так и на крупных надводных единицах ВМФ. Еще одной отличительной чертой перспективного артиллерийского комплекса должно было стать исполнение его в двуствольном варианте.
Первые проработки конструкции боевого модуля для 152-мм межвидового артиллерийского комплекса в Нижнем Новгороде были выполнены в 2002 году. К 2005 году эти проработки нижегородцы в кооперации с ОАО «Мотовилихинские заводы», ЦКБ «Титан» и «Уралтрансмашем» воплотили в «железе». Последующие испытания прототипа комплекса заставили его разработчиков сделать вывод о необходимости отказа от двуствольного варианта боевого модуля, у которого одноствольный вариант явно выигрывал по критериям масса/надежность/стоимость. Это запустило в 2010-м новый цикл работ над перспективным 152-мм межвидовым артиллерийским комплексом, который теперь планировалось сделать одноствольным. В 2011 году был завершен этап выпуска рабочей конструкторской документации для гусеничного и колесного вариантов системы, а также транспортно-загрузочной машины (ТЗМ) к ним.
В приоритете – «доведение до ума» 2С35
Перспективный арткомплекс, использующий гусеничное шасси основного боевого танка Т-90, получил обозначение 2С35 «Коалиция-СВ». Арткомплекс, смонтированный на колесном шасси автомобиля КамАЗ-6560, в документах значился как 2С35-1 «Коалиция-СВ-КШ». То же колесное шасси КамАЗ-6560 было использовано для создания автоматизированной ТЗМ 2Ф66-1, способной доставлять на позицию в механизированных укладках 92 выстрела калибра 152-мм (снаряды и модульные заряды), после чего, с использованием собственных механизмов ТЗМ и загрузочных механизмов САУ, за 15 минут полностью «обновлять» возимый боекомплект «Коалиции».
Перспективный межвидовый арткомплекс в корабельном исполнении предметно прорабатывался лишь на стадии конструирования двуствольного прототипа. О возможности будущей адаптации под флотские нужды одноствольной «Коалиции» публично было объявлено впервые лишь летом 2020 года.
Так или иначе, приоритетной задачей для ЦНИИ «Буревестник» стало «доведение до ума» именно гусеничной 2С35 «Коалиции-СВ», как, потенциально, наиболее востребованной в ВС РФ. Новый артсамоход был предназначен для поражения одиночных и групповых неподвижных и движущихся объектов противника, расположенных как открыто, так и на подготовленных позициях, ведения контрбатарейной борьбы, разрушения долговременных фортификационных сооружений, поражения морских, надводных целей, выполнения задач по световому обеспечению и задымлению местности.
Первую пару опытных образцов 2С35 «Уралтрансмаш» изготовил к 2013 году. В следующем году предприятие сдало заказчику серию из 10 опытных «Коалиций-СВ», в 2015-м принявших участие в параде 9 мая на Красной площади. Так, во время парада по случаю 70-летия победы в ВОВ, состоялось первое знакомство широкой общественности со 152-мм межвидовым артиллерийским комплексом 2С35 «Коалиция-СВ». Замечу, что к этому моменту облик гусеничной «Коалиции» еще не в полной мере соответствовал облику серийной машины. Таковой «Коалиция-СВ» приобрела только в мае 2020 года, когда 8 единиц 2С35 впервые поступили на арсеналы Центрального военного округа для последующей отправки в войска. Что же представляют собой эти «Коалиции-СВ», отправленные на опытно-войсковую эксплуатацию?
Самая дальнобойная и скорострельная
Ключевая особенность комплекса – весь экипаж САУ располагается в корпусе машины, что заметно повышает защищенность артиллеристов, а также позволяет «ужать» размеры башни артсамохода. Экипаж «Коалиции-СВ» управляет необитаемым боевым роботизированным модулем-башней дистанционно.
Опираясь на открытые источники, можно озвучить следующие характеристики 2С35: масса – 48 тонн, экипаж - 3 человека (командир, наводчик, механик-водитель), основное вооружение – установленное в необитаемом боевом роботизированном модуле-башне 152-мм орудие высокой баллистики 2А88, вспомогательное вооружение – находящаяся на крыше башни дистанционно-управляемая турельная установка 6С21 с 12,7-мм пулеметом КОРД. Кроме турельной установки, на башне установлены гранатометы для постановки дымовых завес и датчики предупреждения о лазерном облучении САУ и приемо-передатчики баллистической РЛС.
Возимый боекомплект САУ - 70 152-мм выстрелов, специально разработанных для «Коалиции». В частности, инициирование заряда у «Коалиции» производится микроволновой системой, а сами метательные заряды – модульные и «упакованы» в жесткие сгорающие картузы. Если цель далеко – используется несколько модулей метательных зарядов, а если близко – хватит и одного.
Досылание снаряда/заряда в канал ствола производится с помощью пневматического механизма заряжания. Конструкция механизма заряжания обеспечивает заряжание САУ при любых углах вертикального наведения орудия без возвращения ствола на линию заряжания. Данный механизм заряжания способен обеспечивать «Коалиции» очень высокую скорострельность, а современная линейка боеприпасов нашей САУ в сочетании с 152-мм орудием, имеющим ствол длиной в 52 калибра, позволяют 2С35 посылать снаряды на дистанцию, недостижимую для PzH 2000, CAESAR, Krab и Archer, а также других САУ западного производства. Кстати, стоит отметить любопытное расхождение в декларируемых у нас и за границей данных о максимальной скорострельности и максимальной дальности стрельбы «Коалиции-СВ». В России соотношение этих цифр обычно подается как более 15 выстрелов в минуту/70 км, а на Западе как 16 выстрелов в минуту/80 км!
Ключевая особенность комплекса – весь экипаж САУ располагается в корпусе машины, что заметно повышает защищенность артиллеристов, а также позволяет «ужать» размеры башни артсамохода. Экипаж «Коалиции-СВ» управляет необитаемым боевым роботизированным модулем-башней дистанционно.
Опираясь на открытые источники, можно озвучить следующие характеристики 2С35: масса – 48 тонн, экипаж - 3 человека (командир, наводчик, механик-водитель), основное вооружение – установленное в необитаемом боевом роботизированном модуле-башне 152-мм орудие высокой баллистики 2А88, вспомогательное вооружение – находящаяся на крыше башни дистанционно-управляемая турельная установка 6С21 с 12,7-мм пулеметом КОРД. Кроме турельной установки, на башне установлены гранатометы для постановки дымовых завес и датчики предупреждения о лазерном облучении САУ и приемо-передатчики баллистической РЛС.
Возимый боекомплект САУ - 70 152-мм выстрелов, специально разработанных для «Коалиции». В частности, инициирование заряда у «Коалиции» производится микроволновой системой, а сами метательные заряды – модульные и «упакованы» в жесткие сгорающие картузы. Если цель далеко – используется несколько модулей метательных зарядов, а если близко – хватит и одного.
Досылание снаряда/заряда в канал ствола производится с помощью пневматического механизма заряжания. Конструкция механизма заряжания обеспечивает заряжание САУ при любых углах вертикального наведения орудия без возвращения ствола на линию заряжания. Данный механизм заряжания способен обеспечивать «Коалиции» очень высокую скорострельность, а современная линейка боеприпасов нашей САУ в сочетании с 152-мм орудием, имеющим ствол длиной в 52 калибра, позволяют 2С35 посылать снаряды на дистанцию, недостижимую для PzH 2000, CAESAR, Krab и Archer, а также других САУ западного производства. Кстати, стоит отметить любопытное расхождение в декларируемых у нас и за границей данных о максимальной скорострельности и максимальной дальности стрельбы «Коалиции-СВ». В России соотношение этих цифр обычно подается как более 15 выстрелов в минуту/70 км, а на Западе как 16 выстрелов в минуту/80 км!
Революционное изделие нашего ОПК
Впрочем, вернемся к нашей 2С35. В отличие от «немки», у «Коалиции» процесс подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, формирование модульного метательного заряда, установку взрывателя и наведение орудия, производится в полностью автоматическом режиме.
Вообще использование слова «автоматический» и производных от него является лейтмотивом любого описания конструкции «Коалиции-СВ». Так, например, точность стрельбы «Коалиции» повышена благодаря бортовому комплексу автоматической корректировки стрельбы по результатам собственных траекторных измерений. Необходимый режим стрельбы обеспечивается автоматической работой системы охлаждения канала ствола впрыском охлаждающей жидкости. «Коалиция» оснащена телетепловизионным прицелом с лазерным дальномером, а также современным комплексом топопривязки и навигации, обеспечивающим интеграцию САУ в единую автоматизированную систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) и, одновременно - автономность боевого применения САУ с быстрой сменой огневой позиции.
Помимо обычного режима стрельбы, «Коалиция» способна использовать режим так называемого «огневого налета» (он же Multiple round simultaneous impact в армиях стран НАТО), то есть обстрел одной САУ одной цели одновременно несколькими артиллерийскими снарядами, обладающими разными траекториями полета.
Как я уже указывал, сейчас перспективный гусеничный артсамоход использует шасси танка Т-90. Уточню, что это конструкторское решение считается временным. После запуска в крупную серию основного боевого танка Т-14, созданного на базе тяжелой гусеничной унифицированной платформы (ТГУП) «Армата», предполагается «пересадить» 2С35 на ТГУП. Но это дело будущего, а, меж тем, уже летом 2020 года представители ЦНИИ «Буревестник» констатировали, что их детище превосходит лучшие зарубежные и отечественные аналоги «по дальности стрельбы в 1,3–1,7 раза, точности стрельбы — в 1,5–3 раза, скорострельности — в 1,5 раза и времени решения боевой задачи — в 1,5–3 раза».
Вряд ли я ошибусь, если предположу, что 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ» стал по-настоящему революционным изделием российского ОПК, способным в разы увеличить и без того немалые возможности отечественных «богов войны»-артиллеристов. Раз так, то почему затянулись испытания «Коалиции» и она до сих пор не пошла в крупную серию?
Новые артсамоходы ждут в войсках
Думаю, что основные причины здесь те же, что и в ситуации с основным боевым танком Т-14, тоже до сих пор не запущенным в крупносерийное производство. А именно:
- техническая сложность и высокая стоимость производства новейшей техники (модернизировать уже имеющуюся проще и дешевле);
- не до конца преодоленные проблемы с работоспособностью ЕСУ ТЗ (на их наличие косвенно намекает ряд отечественных военных экспертов).
В случае с «Коалицией-СВ» к вышеперечисленному следует приплюсовать еще и необходимость освоения предприятиями российского ОПК выпуска совершенно новой линейки боеприпасов.
Словом, причины достаточно неспешного движения 152-мм межвидового артиллерийского комплекса к запуску в крупносерийное производство понятны. Осталось дождаться того момента, когда «Коалиция-СВ» станет, наконец, появляться не только на парадах и полигонах, но и на поле боя. Хотелось бы, конечно, чтобы это случилось как можно быстрее, ибо работы для «Коалиций» в условиях продолжающейся СВО – непочатый край. Новые артсамоходы очень ждут в войсках, ведь специальная военная операция, это, прежде всего, война артиллерии!