Испытания новейшей САУ «Коалиция-СВ» завершатся до конца 2023 года

Досылание снаряда/заряда в канал ствола производится с помощью пневматического механизма заряжания. Конструкция механизма заряжания обеспечивает заряжание САУ при любых углах вертикального наведения орудия без возвращения ствола на линию заряжания. Данный механизм заряжания способен обеспечивать «Коалиции» очень высокую скорострельность, а современная линейка боеприпасов нашей САУ в сочетании с 152-мм орудием, имеющим ствол длиной в 52 калибра, позволяют 2С35 посылать снаряды на дистанцию, недостижимую для PzH 2000, CAESAR, Krab и Archer, а также других САУ западного производства. Кстати, стоит отметить любопытное расхождение в декларируемых у нас и за границей данных о максимальной скорострельности и максимальной дальности стрельбы «Коалиции-СВ». В России соотношение этих цифр обычно подается как более 15 выстрелов в минуту/70 км, а на Западе как 16 выстрелов в минуту/80 км!