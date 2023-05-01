Глава Брянской области Александр Богомаз: ж/д сообщение в Унече будет восстановлено к утру

Железнодорожное сообщение под Брянском, где прежде локомотив грузового состава сошел с рельсов, восстановят к утру. Соответствующей информацией поделился губернатор региона Александр Богомаз.
Об этом он сообщил 1 мая, в понедельник. Ранее глава Брянской области в своем Telegram-канале написал, что поезд сошел с рельсов в связи со срабатыванием неустановленного взрывного устройства.
«Благодаря слаженным и квалифицированным действиям спасателей пожар полностью локализован. К утру железнодорожное сообщение <...> будет восстановлено», — написал он.
Ранее стало известно, что в Сети обнародовали видеозапись с места схода вагонов в Брянской области. Подробностями поделилась российская столичная газета «Вечерняя Москва».