Губернатор Брянской области Александр Богомаз прибыл на место подрыва ж/д путей в Унече

Глава Брянской области Александр Богомаз посетил место подрыва железнодорожных путей в Унечском районе. Он сообщил об этом в личном Telegram-канале.
После подрыва с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Богомаз заявил, что остальную часть состава удалось отогнать на безопасное расстояние. Губернатор отметил действия пожарных по ликвидации возникшего на месте происшествия возгорания. Специалисты аварийно-восстановительных бригад РЖД продолжают работу на месте подрыва.
Ранее стало известно, что сошедший с рельсов грузовой поезд перевозил топливо и строительные материалы. ФАН выяснил, что неизвестное взрывное устройство сработало еще до прибытия состава.