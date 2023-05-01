Губернатор Брянской области Александр Богомаз прибыл на место подрыва ж/д путей в Унече

После подрыва с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Богомаз заявил, что остальную часть состава удалось отогнать на безопасное расстояние. Губернатор отметил действия пожарных по ликвидации возникшего на месте происшествия возгорания. Специалисты аварийно-восстановительных бригад РЖД продолжают работу на месте подрыва.