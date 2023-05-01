Народный артист России Георгий Демуров скончался на 83-м году жизни

Демуров скончался в Нижнем Новгороде, причина его смерти не раскрывается. Гражданская панихида состоится 3 мая с 12:00 до 13:00 по московскому времени в зале Нижегородского театра драмы. Коллектив и работники сцены выразили соболезнования родным и близким покойного актера.