Народный артист России Георгий Демуров скончался на 83-м году жизни

Актер Нижегородского театра драмы имени Максима Горького Георгий Демуров скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Демуров скончался в Нижнем Новгороде, причина его смерти не раскрывается. Гражданская панихида состоится 3 мая с 12:00 до 13:00 по московскому времени в зале Нижегородского театра драмы. Коллектив и работники сцены выразили соболезнования родным и близким покойного актера.
«Глубоко скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
Георгий Демуров родился 13 ноября 1940 года в Тбилиси. В Нижегородском театре драмы им. Горького актер работал более 50 лет и сыграл около 150 ролей.