Новый посол Кувейта в США вручила Байдену верительные грамоты

Шейха аз-Заин ас-Сабах, назначенная послом Кувейта в США, передала свои верительные грамоты президенту США Джо Байдену на официальной встрече в Вашингтоне.
После мероприятия он выразила благодарность властям Кувейта за «проложенный путь и их замечательный вклад в поддержание безопасности и процветания» нации.
Посольство эмирата опубликовало заявление дипломата, в котором она пообещала работать над укреплением отношений Кувейта и США во всех возможных областях.
«Она (посол — Прим. ред.) отметила, что укрепление экономических связей очень важно, подчеркнув, что необходимо дать возможность предприятиям малого и среднего бизнеса внести свой вклад в их развитие», — говорится в заявлении ведомства.
Помимо этого Шейха аз-Заин пообещала уделять приоритетное внимание укреплению двусторонних связей в сфере культуры. Дипломат также выразила намерение проводить регулярные встречи с кувейтскими студентами, проходящими обучение в США, чтобы быть в курсе их потребностей и поощрять их на пути к успеху.
На посту посла Кувейта в США Шейха аз-Заин сменила Джасема аль-Будайви, который в январе был назначен генеральным секретарем Совета сотрудничества стран Персидского залива. Дипломат родилась в 1974 году. В 1996 году она окончила Колледж коммуникаций Бостонского университета, получив степень бакалавра, а впоследствии — Университет Южной Калифорнии, получив степень магистра. До своего назначения послом она занимала должность вице-председателя совета директоров медиахолдинга OSN.
Кувейт и США поддерживают дипломатические отношения с 60-х годов прошлого века. При этом Штаты выступили на стороне Эль-Кувейта в период Войны в Персидском заливе после вторжения иракской армии в эмират в начале 90-х. В свою очередь, Кувейт предоставил американским войскам свою территорию при подготовке последних к вторжению в Ирак в 2003 году.
В настоящий момент американо-кувейтское сотрудничество охватывает широкий спектр сфер — от реализации совместных торговых и инвестиционных проектов до борьбы с терроризмом и военного партнерства. В октябре прошлого года Штаты одобрили продажу Кувейту систем противовоздушной обороны NASAMS на сумму 3 миллиарда долларов, а в феврале 2023-го — продажу услуг по поддержке медперсонала, входящего в состав вооруженных сил эмирата, стоимостью порядка 250 миллионов долларов.