Новый посол Кувейта в США вручила Байдену верительные грамоты

Кувейт и США поддерживают дипломатические отношения с 60-х годов прошлого века. При этом Штаты выступили на стороне Эль-Кувейта в период Войны в Персидском заливе после вторжения иракской армии в эмират в начале 90-х. В свою очередь, Кувейт предоставил американским войскам свою территорию при подготовке последних к вторжению в Ирак в 2003 году.