Вооруженные силы России ликвидировали склад 127-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области

Ранее с помощью российской авиации и артиллерии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были ликвидированы 30 бойцов ВСУ, один боевой бронеавтомобиль, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, сообщает РИАМО.