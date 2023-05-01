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Вооруженные силы России ликвидировали склад 127-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области

Армия
Вооруженные силы России ликвидировали склад 127-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении оружейного склада Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Бойцы российской армии разрушили арсенал 127-й украинской механизированной бригады в районе населенного пункта Избицкое. Помимо этого, на Купянском направлении за прошедшие сутки уничтожены более 85 украинских военнослужащих, гаубица Д-20, а также две машины.

Ранее с помощью российской авиации и артиллерии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были ликвидированы 30 бойцов ВСУ, один боевой бронеавтомобиль, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, сообщает РИАМО.
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