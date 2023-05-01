Состояние российских миллиардеров возросло на 13 млрд евро с января текущего года

Совокупное состояние российских миллиардеров возросло на 13 млрд евро с начала 2023 года. Соответствующая информация следует из данных Bloomberg Billionaires Index.
Об этом стало известно 1 мая, в понедельник. Больше всего выросло состояние совладельца НК ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова — более чем на 3,7 млрд евро, указывается в материале.
«Всего в рейтинг Bloomberg включены 500 богатейших людей мира. Сейчас в него входят 22 россиянина. Их общее состояние на 1 мая составляет 279,88 млрд евро», — отмечается в сообщении.
Прежде журнал Forbes назвал бизнесмена Павла Дурова самым обедневшим миллиардером из РФ. Подробности передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».