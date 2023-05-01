Политолог Саблин рассказал, что может произойти в случае провального контрнаступления ВСУ

В случае провала контрнаступления со стороны ВСУ, российские войска могут перейти в наступление и вернуть Херсон, а также освободить Запорожье. Об это ФАН рассказал военный эксперт и политолог Сергей Саблин.
По словам эксперта, если российской армии удастся быстро разгромить противника, то украинская оборона «посыплется».
«Можно будет на их плечах спокойно двинуться вглубь территории на достаточно серьезное расстояние, взяв Гуляйполе, Орехов и Запорожье, а также вернуть Херсон, с которого открывается прямая дорога на Николаев и Одессу», — сказал Саблин.
Также политолог отметил, что в случае освобождения Запорожья открывается простор на Днепр и Харьков.
«Я думаю, что в планах нашего командования есть освобождение этих городов. Поэтому ждем так сильно разрекламировано контрнаступления, к которому вне всякого сомнения наши войска готовы, и готовы дать быстрый и решительный отпор», — заключил эксперт.
Напомним, ранее Сергей Саблин рассказывал ФАН о том, что в Запорожской области Украина уже подготовила около 12 перевооруженных и обученных бригад, которые в случае наступления будут идти в направлении населенного пункта Пологи. Эксперт считает, что в этом случае они попытаются взять Мелитополь, перерезав транспортную артерию, связывающую Россию с Крымом.