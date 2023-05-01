Политолог Саблин рассказал, что может произойти в случае провального контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее Сергей Саблин рассказывал ФАН о том, что в Запорожской области Украина уже подготовила около 12 перевооруженных и обученных бригад, которые в случае наступления будут идти в направлении населенного пункта Пологи. Эксперт считает, что в этом случае они попытаются взять Мелитополь, перерезав транспортную артерию, связывающую Россию с Крымом.