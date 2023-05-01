Евгений Пригожин записал Зеленскому видеопоздравление с 1 Мая из Соледара

Ранее Евгений Пригожин дал большое интервью военкору и создателю проекта WarGonzo Семену Пегову. В ходе разговора основатель «оркестра» сообщил о нехватке боеприпасов у бойцов ЧВК «Вагнер» и о предательстве Родины со стороны высших должностных лиц страны. Также бизнесмен рассказал, что Киев уже готов к контрнаступлению, но его сдерживала плохая погода и внутренние проблемы.