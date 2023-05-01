Евгений Пригожин записал Зеленскому видеопоздравление с 1 Мая из Соледара

Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин поздравил президента Украины Владимира Зеленского и командующего сухопутными войсками ВСУ генерала-полковника Александра Сырского с 1 Мая. Видеообращение бизнесмен записал, находясь в Соледаре.
Поздравление с Праздником Весны и Труда Евгений Пригожин снял на фоне соледарского предприятия. Соответствующие кадры с основателем «оркестра» опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Владимир Александрович, дорогой. Генералу Сырскому тоже мои поздравления с 1 Мая. Из города Соледар в День международной солидарности трудящихся говорю вам поздравления с 1 Мая и на фоне завода: "Мир! Труд! Май!"» — сказал бизнесмен.
Ранее Евгений Пригожин дал большое интервью военкору и создателю проекта WarGonzo Семену Пегову. В ходе разговора основатель «оркестра» сообщил о нехватке боеприпасов у бойцов ЧВК «Вагнер» и о предательстве Родины со стороны высших должностных лиц страны. Также бизнесмен рассказал, что Киев уже готов к контрнаступлению, но его сдерживала плохая погода и внутренние проблемы.