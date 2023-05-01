Два похожих на взрывчатку предмета нашли в районе подорванной опоры ЛЭП в Ленобласти

По его сведениям, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проверяют, муляжи это или нет. Первое взрывное устройство, которое сдетонировало в ночь на 1 мая, было приведено в действие вручную. Источник ФАН отметил, что это предварительные выводы, точные данные специалисты смогут предоставить только после экспертизы.