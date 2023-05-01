Два похожих на взрывчатку предмета нашли в районе подорванной опоры ЛЭП в Ленобласти

Стали известны подробности подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области. В районе поврежденного объекта инфраструктуры нашли еще два похожих на взрывчатку предмета, сообщает источник ФАН.
По его сведениям, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проверяют, муляжи это или нет. Первое взрывное устройство, которое сдетонировало в ночь на 1 мая, было приведено в действие вручную. Источник ФАН отметил, что это предварительные выводы, точные данные специалисты смогут предоставить только после экспертизы.
Ранее сообщалось, что по факту подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти возбудили уголовное дело. Виновным предстоит ответить перед законом по статье 281 и 222.1 УК РФ («Диверсия» и «Незаконный оборот взрывных устройств»).