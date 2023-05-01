Экономист Песоцкий: традиционные союзники Вашингтона начинают вести свою игру

Строить однополярный мир под американским флагом становится все сложнее. Об этом заявил кандидат экономических наук, публицист Андрей Песоцкий в беседе с корреспондентом Международной редакции ФАН.
Разведка США констатирует отсутствие прямой поддержки Вашингтону в противостоянии с Москвой и Пекином со стороны ключевых развивающихся стран. Среди них Бразилия, Египет, Индия и Пакистан, занявшие позицию невмешательства, пишет The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона.
Как сообщает издание, материалы свидетельствуют о препятствиях для усилий президента США Джо Байдена в создании глобального фронта «по борьбе с распространением авторитаризма, сдерживанию воинственности России и противодействию растущему влиянию Китая».
«Строить однополярный мир под американским флагом стало не так просто, как это было в 90-е после краха СССР. Традиционные союзники Белого дома начинают вести свою игру. Например, Саудовская Аравия занимается повышением цен на нефть, хотя для удушения России санкциями стоимость "черного золота" должна быть поменьше», — пояснил Песоцкий.
По словам экономиста, что-то похожее происходит и с Пакистаном — давним сателлитом США. Эксперт напомнил, что именно его американцы использовали против России во время войны в Афганистане.
«В 2023 году Москва договорилась с Исламабадом о поставках нефти, а также об общих проектах в сфере образования и науки. Казалось бы, Пакистан должен первым тянуть руку на всех международных площадках, где обсуждаются антироссийские санкции. Но нет — там явно решили сыграть в многовекторность, поставив сразу на несколько геополитических акторов», — подытожил Андрей Песоцкий.
Ранее кандидат экономических наук Наталья Мильчакова рассказала ФАН об успехах Москвы в сфере поставок нефти Дели и Пекину. Эксперт отметил, что Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим импортером углеводородов в Индию.