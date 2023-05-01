Глава МВД Великобритании заявила об отказе страны принимать беженцев из Судана

Стоит отметить, что в настоящее время Соединенное Королевство принимает для переселения только афганских граждан. Это означает, что регистрация в УВКБ ООН не позволит никому другому приехать в Великобританию. Таким образом, заявление Джеррика о том, что суданцы для бегства в Великобританию должны обращаться к верховному комиссару по делам беженцев, неверно.