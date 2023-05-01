Глава МВД Великобритании заявила об отказе страны принимать беженцев из Судана

Лондон, 1 мая. Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что ее страна не намерена принимать у себя граждан Судана. Об этом чиновник сообщила в ответ на вопрос о том, начнет ли Лондон поиск безопасных путей для предоставления приюта людям, бегущим от вооруженного конфликта в восточноафриканском государстве.
«У нас нет никаких планов на это», — подчеркнула глава МВД, которая сама является дочерью иммигрантов из Маврикия и Кении.
Ранее премьер Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, что в настоящее время приоритетом правительства является вывоз из Судана британских граждан. Позднее министр по делам миграции Роберт Джеррик, выступая в парламенте, ответил на вопрос о том, какие безопасные и законные маршруты в Великобританию доступны для тех, кто желает покинуть родину на фоне боевых действий.
«Организация Объединенных Наций работает в большинстве, если не во всех окружающих Судан странах. Лучший совет — обратиться в УВКБ ООН. И мы уже работаем над поиском наиболее безопасных и законных маршрутов», — добавил министр.
Со своей стороны, лидер Шотландской национальной партии (SNP) Элисон Эмили Тьюлисс указала на отсутствие механизма, через который люди, ищущие убежища в Британии, могли бы связаться с УВКБ ООН. Политик сослалась при этом на соответствующее заявление Управления верховного комиссара по делам беженцев.
Стоит отметить, что в настоящее время Соединенное Королевство принимает для переселения только афганских граждан. Это означает, что регистрация в УВКБ ООН не позволит никому другому приехать в Великобританию. Таким образом, заявление Джеррика о том, что суданцы для бегства в Великобританию должны обращаться к верховному комиссару по делам беженцев, неверно.
Ранее Министерство иностранных дел Соединенного Королевства объявило о временном закрытии своего посольства в Хартуме. Глава дипведомства Джайлс Левер в скором времени начнет исполнять обязанности в столице Эфиопии Аддис-Абебе.