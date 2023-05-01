Автору известного хита Ghostbusters Рэю паркеру-младшему сегодня исполняется 69 лет

Автором собственных композиций он стал уже в 16 лет, а кроме того, часто писал песни в соавторстве с другими артистами. Также он много работал в качестве сессионного музыканта. Так в 1972 году ему посчастливилось посотрудничать с известным ритм-энд-блюз исполнителем Стиви Уандером. На его треке «Talking Book» Паркер исполнил партии гитары. Так же Уандер спровоцировал молодого и талантливого гитариста навсегда перебраться в Лос-Анжелес.