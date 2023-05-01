Автору известного хита Ghostbusters Рэю паркеру-младшему сегодня исполняется 69 лет

Американскому гитаристу, композитору и продюсеру Рэю Паркеру-младшему сегодня исполняется 69 лет. Автор заглавной темы к фильму «Охотники за приведениями» родился 1 мая 1954 года.
Уроженец Детройта, штат Мичиган, с детства знал, что его жизнь будет тесно связана с музыкой. Вдохновил его на это учитель начальной школы Афред Ти Кирби. Первым его инструментом стал, как ни странно, кларнет. Позже он сменит его на гитару.
Признание как исполнитель Паркер-младший получил уже в 1960-х годах. Сперва как участник коллектива Bohannan’s House Band, выступающего в клубе 20 Grand, где также появлялись и другие группы. Одна из них, The Detroit Spinners была так впечатлена игрой молодого гитариста, что музыканты пригласили присоединиться в их гастролирующему составу.
Автором собственных композиций он стал уже в 16 лет, а кроме того, часто писал песни в соавторстве с другими артистами. Также он много работал в качестве сессионного музыканта. Так в 1972 году ему посчастливилось посотрудничать с известным ритм-энд-блюз исполнителем Стиви Уандером. На его треке «Talking Book» Паркер исполнил партии гитары. Так же Уандер спровоцировал молодого и талантливого гитариста навсегда перебраться в Лос-Анжелес.
С 1977 по 1981 году Паркер-младший играл к R&B группе Raydio, которую сам и создал. Выпустив в общей сложности четыре студийных альбома вместе, музыканты разошлись. Паркер пустился в свободное плавание, начав сольную карьеру.
Так в 1984 году и появился его самый известный хит, композиция, ставшая заглавной к фильму «Охотники за приведениями». Песня «Ghostbusters» в течение трех недель занимала 1-е место в чарте Hot 100 Billboard и две недели на 1-м месте в чарте Black Singles.
Кроме всего прочего, за саундтрек к киноленте про троицу борцов с потусторонним Паркер получил «Оскар» и «Гремми» за лучшее инструментальное поп-исполнение.
Однако кроме успеха с песней связано и одной судебное разбирательство. В том же 1984 году против музыканта и киностудии Columbia Pictures выступил другой известный американский певец Хьюи Льюис, утверждающий, что мелодия к «Охотникам за приведениями» нарушает авторские права на песню I Want A New Drug, выпущенная его группой годом ранее. Процесс закончился только в 1995 году, когда стороны пришли к обоюдному соглашению.
Всего за карьеру Паркер-младший выпустил шесть сольных альбомов, последний из которых I’m Free вышел в 2006 году, а так же десятки синглов.