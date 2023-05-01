Певица Алла Пугачева посвятила пост скончавшемуся модельеру Вячеславу Зайцеву

Екатеринбургский модельер Никита Баранов, заявил, что его скончавшийся коллега по модному цеху запомнился современникам и представителям отрасли как первый советский «дизайнер с именем». По его мнению, Зайцев действительно творил, создавая яркие модели и образы, пишет издание «ФедералПресс».