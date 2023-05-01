Певица Алла Пугачева посвятила пост скончавшемуся модельеру Вячеславу Зайцеву

Известная российская певица Алла Пугачева отреагировала на смерть своего друга, художника-модельера Вячеслава Зайцева. Артистка посвятила ему пост в соцсетях.
Примадонна в последний раз поблагодарила кутюрье за его искусство и простилась с ним. К своему обращению она прикрепила архивное фото модного дизайнера.
«Прощай, мой друг. Спасибо за все», — написала народная артистка СССР.
Вячеслав Зайцев ушел из жизни вчера, 30 апреля, на 86 году жизни. Летальный исход наступил по причине желудочного кровотечения, спровоцированного язвой.
Екатеринбургский модельер Никита Баранов, заявил, что его скончавшийся коллега по модному цеху запомнился современникам и представителям отрасли как первый советский «дизайнер с именем». По его мнению, Зайцев действительно творил, создавая яркие модели и образы, пишет издание «ФедералПресс».