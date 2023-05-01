Яркая вспышка и грибовидное облако после ракетного удара по Павлограду попали на видео

Последствия ракетного удара российских войск по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Павлоград попали на видео. Очевидцы публикуют кадры в социальных сетях.
На видео запечатлена яркая вспышка от взрыва ракеты, после которой над городом возникает грибовидное облако. После него следует мощная взрывная волна, от которой прячется очевидец.
Как уточнили в Министерстве обороны РФ, в ночь на 1 мая российская армия нанесла групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены. В результате атаки была нарушена работа предприятий, изготавливающих боеприпасы, вооружение и военную технику для подразделений ВСУ.