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Яркая вспышка и грибовидное облако после ракетного удара по Павлограду попали на видео

Происшествия
Яркая вспышка и грибовидное облако после ракетного удара по Павлограду попали на видео

Последствия ракетного удара российских войск по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Павлоград попали на видео. Очевидцы публикуют кадры в социальных сетях.

На видео запечатлена яркая вспышка от взрыва ракеты, после которой над городом возникает грибовидное облако. После него следует мощная взрывная волна, от которой прячется очевидец.

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, в ночь на 1 мая российская армия нанесла групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены. В результате атаки была нарушена работа предприятий, изготавливающих боеприпасы, вооружение и военную технику для подразделений ВСУ.
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