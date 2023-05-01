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К памятнику политику Владимиру Жириновскому в игре Minecraft пришли 12 тысяч пользователей

Общество
К памятнику политику Владимиру Жириновскому в игре Minecraft пришли 12 тысяч пользователей

Сервер игры Minecraft не выдержал активность более десяти тысяч игроков со всего мира. Все они пришли к памятнику политику Владимиру Жириновскому, чтобы провести демонстрацию на 1 Мая.

В пресс-службе ЛДПР поделились деталями первомайской акции. Там отметили, что сервер, на котором был создан постамент российскому политику, рухнул из-за наплыва пользователей, передает Telegram-канал РИА Новости.

Ранее стало известно, что в игре создали скульптору Жириновского высотой в 200 метров. После появления виртуального постамента в ЛДПР объявили о планах провести у него демонстрацию в честь праздника.
minecraft жириновский 1 мая
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