К памятнику политику Владимиру Жириновскому в игре Minecraft пришли 12 тысяч пользователей

Сервер игры Minecraft не выдержал активность более десяти тысяч игроков со всего мира. Все они пришли к памятнику политику Владимиру Жириновскому, чтобы провести демонстрацию на 1 Мая.
В пресс-службе ЛДПР поделились деталями первомайской акции. Там отметили, что сервер, на котором был создан постамент российскому политику, рухнул из-за наплыва пользователей, передает Telegram-канал РИА Новости.
Ранее стало известно, что в игре создали скульптору Жириновского высотой в 200 метров. После появления виртуального постамента в ЛДПР объявили о планах провести у него демонстрацию в честь праздника.