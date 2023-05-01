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Машина сбила 12-летнего мальчика на Уральской улице в Москве

Происшествия
Машина сбила 12-летнего мальчика на Уральской улице в Москве

Пострадавшего мальчика госпитализировали после дорожно-транспортного происшествия в районе Гольяново, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Инцидент произошел днем 1 мая. Автомобиль сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе на Уральской улице. Прибывшие врачи скорой помощи госпитализировали ребенка после осмотра телесных повреждений.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Все обстоятельства и детали ДТП уточняются. Движение на данном участке дороги осуществляется в полной мере.

Ранее стало известно об автомобилисте, сбившем шестилетнего ребенка в Подмосковье. Водитель иномарки наехал на мальчика, когда тот пресекал нерегулируемый пешеходный переход.
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